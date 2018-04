GM wil snelle Chevy Volt

Door: BV

Chevrolet is het publiek inmiddels al twee jaar aan het opwarmen voor de Volt. Die moet General Motors weer op de kaart zetten, maar het duurt nog een jaar voor het model in productie is. En intussen moet de inkt blijven vloeien. Daarom laat Bob Lutz, de marketingbaas bij GM, zich ontvallen dat een snelle versie van de Chevy Volt, technisch identieke Cadillac Convejr of zelfs Opel Ampera tot de mogelijkheden behoort.

GM hoeft voor een snellere Volt nauwelijks of geen technische aanpassingen te doen. Momenteel is de aandrijflijn geoptimaliseerd voor brandstofefficiëntie, en GM voorspelt een gebruiksgemiddelde van ongeveer 1,1l/100km, in de veronderstelling dat met een volledige batterijlading (opgeladen aan het stopcontact) gestart wordt. "De aandrijflijn van de Volt is flexibel, en we kunnen kiezen wanneer we de benzinemotor inschakelen, hoe hard we die laten werken en hoe zwaar we de batterij belasten. Het is mogelijk om de prestaties van de Volt te verbeteren en nog steeds minder dan 1,5l/100km te verbruiken" zegt Lutz. GM droomt nu al van een Volt SS, Convejr V-Spec of Ampera OPC.