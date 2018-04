Citroën DS5 komt in 2011, wordt hybride

Door: BV

Sinds het Autosalon van Genève weten we dat Citroën de DS nieuw leven inblaast. Niet dat het merk een model bouwt dat zo vooruitstrevend is dat de andere autobouwers weer eens 20 jaar tijd nodig hebben om bij te benen. In de 21ste eeuw wordt DS de naam voor de hoger gepositioneerde Citroëns. De DS3 die afgelopen Autosalon van Frankfurt te zien was, wordt de eerste telg en is vanaf maart volgend jaar leverbaar. Onderhuids heeft die nagenoeg alles van een C3, maar het uiterlijk is apart, de aankleding rijkelijk en de materiaalkeuze beter. Daarna volgt de DS4, waarvan de Revolte Concept Car -eveneens te bewonderen in Frankfurt- wellicht een voorbode was.

De Citroën C5 is niet voor 2014 aan vervanging toe. Citroën heeft daarom besloten niet te wachten met de introductie van een DS5 tot de generatiewissel van de donorauto. De grootste telg uit het DS-aanbod komt in 2011. Dat heeft Citroën zopas bekendgemaakt. De komst van een premium C5 zal eveneens het einde betekenen voor de karaktervolle C6. Die wordt slechts met mondjesmaat verkocht.

Het nieuwe vlaggenschip zal uitsluitend als hybride het levenslicht zien. Het wordt zelfs een volhybride. Dat betekent dat de DS5 bij lage snelheden à la Toyota Prius voldoende heeft aan z'n elektromotor en enkele kilometers zonder tussenkomst van een benzine- of dieselaggregaat (daarover zegt Citroën nog niets) zal kunnen afleggen.