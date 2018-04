Arash AF10 bloedsnel en leverbaar

Door: BV

De kleine Britse sportwagenbouwer Arash kondigde vorig jaar een nieuwe bloedsnelle bolide aan; de AF10. En zoals toen beloofd, komt het model een jaar later ook effectief in de catalogus. Het prijskaartje is wel gegroeid van een voorspelde 170.000 naar 230.000 Britse Ponden, maar wie ligt daar nu wakker van?

De Arash AF10 is nagenoeg geheel opgetrokken uit carbon. Het wordt zowel voor het onderstel als het koetswerk gebruikt. Achter de twee eveneens uit koolstofvezel vervaardigde kuipzetels zit de zeven liter grote LS7-motor uit de Corvette C6. Die levert 550pk en 630Nm. Vermogen dat niet via een GM-transmissie naar de achterwielen gaat, maar waarvoor Arash een handbediende zesbak van Graziano koos. Een gerobotiseerde bak zit er later aan te komen. Een dubbele wishbone-ophanging zorgt voor een verbinding met het asfalt, samen met de 19-duimers vooraan en 20-duimers op de achteras. De prestaties zijn nog even onbekend, maar dat Arash steeds geventileerde ceramische remmen steekt, bewijst dat ze niet kinderachtig zullen zijn.

Wie er één wil, mag zich haasten. De Britten hebben besloten niet meer dan 70 stuks te bouwen. Of je kan nog even wachten op een snellere versie. Jawel, ook die komt. Met de hulp van een compressor moet de zevenliter tot 800pk te kittelen zijn. En er is zelfs sprake van een Veyron-killer met meer dan 1.000pk.