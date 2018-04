Eindelijk opvolger Lotus Esprit

Door: BV

Niet dat we van Lotus de jongste tijd te klagen hebben; de Elise, extra gekruide Exige en fonkelnieuwe Evora maken een mooi gamma voor de nicheconstructeur. Maar een nieuwe Esprit, daar zitten we toch echt op te wachten. En nu is de constructeur eindelijk formeel. Hij komt. Wanneer, is nog even niet zeker. Eind deze maand doet het merk z'n toekomstplannen uit de doeken. Speculaties zijn er inmiddels des te meer...

Dat de Esprit er nog niet is, had te maken met de ontwikkeling van een hybride krachtbron voor de sportauto. Volgens de allerlaatste berichten kiest Lotus nu toch voor conventionele verbrandingsmotoren. Dat zouden er drie zijn - allen afkomstig van Toyota. Of de topversie ook effectief de V10 van de LFA krijgt, houdt Lotus nog even voor zichzelf.