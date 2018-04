Riich X1 is Chinese SUV met Europese styling

Door: BV

Het logo lijkt verdacht hard op dat van Bentley, de vormgeving heeft wat van de Seat Altea Freetrack, maar het is (gelukkig) geen van beiden. Dit is de X1 -neen, ook geen nieuwe BMW- van de Chinese autofabrikant Riich. En ondanks z'n Europese lijnenspel, mogen we op twee oren slapen - de SUV komt niet naar het Oude Continent. Het oogt in China gewoon chique om rond te rijden met iets dat Europees aandoet.

De X1 heeft een door Riich zelf ontwikkelde 1,3l viercilinder benzinemotor aan boord. Die levert 84pk en 114Nm en wordt aan een vijfbak gekoppeld. Dat levert de 3,86m lange en 1,63m brede stoer aangeklede vijfdeurs een topsnelheid van 150km/u op. De sprint naar 100km/u neemt 16 tellen in beslag. Niet meteen prestaties waar je wild van wordt, maar zelfs als je de Riich uitrust met parkeersensoren en airco, kost hij omgerekend nog steeds niet meer dan € 6.000.