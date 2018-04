Hummer wil nu echt aan de kleintjes

Door: BV

De verkoop van Hummer aan het Chinese Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery is nog niet helemaal rond. Zowel de directieraad van GM (die zich al eens durft bedenken) als de Chinese overheid moeten hun toestemming nog geven. Hindernissen die wellicht de komende weken worden genomen. Intussen richt de Chinese aspirant-eigenaar z'n blik al op de toekomst.

Dit jaar wist Hummer amper 8.500 klanten te charmeren. Da's 64% minder dan vorig jaar, maar tegen 2010 moet de productie toch weer op 25.000 stuks zitten. En later wordt dat nog meer. Hummer-baas Jim Taylor ziet wat in extra kleine modellen; een H4 en H5, en die moeten snel in de showroom staan. De plannen voor de H4 zijn eigenlijk al klaar. Hummer werkt er al aan sinds het in 2008 de HX Concept presenteerde op het Autosalon van Detroit. Alleen is niet duidelijk waar te technologie vandaan moet komen als GM z'n handen van het merk afhoudt. GM heeft al aangegeven eind 2010 de productie van de grote H2 en H3 te staken. Wellicht verhuist de productielijn dan naar Chinese bodem.