Audi A1 geeft geheimen prijs

Door: BV

Volgend jaar introduceert Audi de kleine A1. Het kleintje, dat in de fabriek in ons eigen Vorst van de band zal lopen, is het geschut dat het merk met de vier ringen wil inzetten om -vooral- op BMW's Mini te schieten. En natuurlijk hoopt het merk daarbij ook andere kleintjes te raken die zichzelf premium noemen. Denk bijvoorbeeld aan de aanstormende Citroën DS3 of Alfa's MiTo. Audi profiteert best zo lang mogelijk van z'n pioniersrol want bij BMW is het groene licht voor een voorwielaangedreven 0-Reeks, die een tikkeltje duurder wordt dan de Mini, inmiddels gegeven.

Audi voorspelt jaarlijks zo'n 90.000 stuks van de A1 te slijten. Dat gaat dan om de driedeurs. De vijfdeurs staat volgens een uitgelekte planning (inmiddels traditie bij Audi) op de planning voor eind 2011 en het jaar erna komt er een cabrio. Die krijgen een conventionele stoffen dakconstructie. Een snelle S1 die wordt aangedreven door de potigste versies van de dubbel drukgevulde (met compressor én turbo) 1.4 TFSI, staat begin 2011 bij de dealers. Zonder de traditionele quattro-vierwielaandrijving overigens. Die komt niet in de A1 en moet het dus stellen met een elektronisch differentieel (dat werkt via de remschijven) op de vooras.

Het motorenpalet ligt inmiddels ook op straat. De instapdiesel wordt de fonkelnieuwe 1.2l grote driepitter met 75pk. Erboven vinden we de nieuwe 1.6l in twee vermogensversies; 90 en 105pk sterk. En de topper wordt een 2.0l diesel. In principe 143pk sterk, maar bij ons wellicht dichtgeknepen op 136pk om fiscale redenen. De benzines heben allemaal drukvulling. De kleinste wordt een 1.2 met 86pk en de tweede optie wordt een 1.4 met 122 paardjes.