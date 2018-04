Heico tuned eco-Volvo

Door: BV

De C30 is best een sportief ogende Volvo, maar de ecologisch ingestelde DRIVe-versies worden er natuurlijk niet spannender op, terwijl juist die omwille van fiscale stimuli interessant om kopen zijn. Volvo heeft zelf een optisch pakket, maar dat past geen mouw aan de prestaties.

Volvo-tuner Heico pakt daarom juist de C30 DRIVe onder handen. Het bedrijf kittelt met een software-update het vermogen van de 1.6l common-rail turbodieselmotor van 109 naar 125pk. En dat heeft meteen grote gevolgen voor de prestaties. De top van 200km/u is niet zo belangrijk, die rij je maar zelden. Maar dat de sprint van nul naar 100km/u liefst 2,1 tellen sneller gaat dan bij de productieversie (in 9,2 tellen), dat zal je voelen. Overigens is het niet alleen de eco-diesel waarvan je de motor kan laten opkittelen. De vijfcilinder T5 schopt het bij Heico tot 260pk en 380Nm.

Wil je al dat extra potentieel in de verf zetten? Gaat ook. Heico voorziet een koetswerkkit, velgen met een diameter van 18 of 19duim, een met 30mm verlaagde ophanging en een uitlaatlijn met vier eindstukken. Een differentieel tussen beide voorwielen kan de tractie een handje helpen.