Koenigsegg neemt Saab niet over

Door: BV

De Zweedse constructeur van supersportwagens ziet af van de overname van Saab. Die overname was inmiddels al in een ver gevorderd stadium. Koenigsegg had in het Chinese SAIC een extra geldschieter gevonden en de Europese investeringsbank keurde onlangs nog de lening goed.

Volgens Christian Koenigsegg gaat het allemaal te traag. Daardoor is het niet meer mogelijk het oorspronkelijke businessplan voor Saab nog uit te voeren. Koenigsegg vindt de beslissing "moeilijk en pijnlijk", maar kan niet langer doorgaan met de overname.

Saab is inmiddels een aparte entiteit als General Motors, maar de Amerikanen zijn nog steeds de enige belangrijke aandeelhouder. Daar buigt de directieraad zich volgende week al over de toekomst van het merk. Alle opties worden daarbij opengehouden. Er zijn drie voor de hand liggende scenario's. GM kan Saab failliet laten gaan, een nieuwe overnemer zoeken, of het merk met eigen middelen draaiende houden. GM's financiële gezondheid is er inmiddels wel op verbeterd. Daarom besloot het bedrijf eerder al om af te zien van de verkoop van Opel aan de Canadese onderdelenfabrikant Magna en z'n Russische partner Sperrbank.