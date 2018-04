Citroën DS3 vanaf € 15.440

Door: BV

DS3, dat is de eerste telg van een nieuwe ‘premium' productreeks die Citroën in het leven roept. Een DS2, DS4 en DS5 zijn in aantocht, volgens hetzelfde recept; meer individualisme, materialen van topkwaliteit, de beste uitrusting en een fiks opgewaardeerde isolatie.

Citroën zal de DS3 aanbieden in drie afwerkingsniveaus; Chic, SoChic en SportChic. Naargelang de gekozen versie zijn tot 38 combinaties van koetswerk- en dakkleuren en tot acht verschillende velgen mogelijk. De kleur van enkele sierelementen in het interieur kan afgestemd worden op de gekozen koetswerkkleuren.

De versie Chic wordt steeds met een 95pk sterke benzinemotor geleverd. De uitvoering is reeds voorzien van stabiliteitscontrole, zes airbags, een audiosysteem en een snelheidsregelaar. De versie SoChic beschikt onder meer over een tweekleurige hemelbekleding, donker getinte achterruiten, LED-verlichting en 16-duims lichtmetaal. Hier geeft Citroën de keuze tussen een 120pk sterke benzine of een diesel met 90pk. De SportChic tilt de prestaties naar een hoger niveau met 150-benzineveulens of 110 dieselpaarden onder de kap. Je krijgt er sportzetels, 17-duimers, een spoiler en specifieke tapijten bij.

De DS3 komt op de markt met een vanaf-prijs van € 15.440. De eerste duizend stuks zijn overigens al besproken. Die werden door Citroën op een speciale website aan de cyberklant aangeboden en waren op niet eens 24 uur tijd verkocht.