Chevrolet Captiva facelift in 2011

Door: BV

Chevrolet stelt de nieuwe Spark voor. Dat is het kleintje dat onderaan het gamma de Matiz aflost. Maar er is ook wat nieuws gelost voor de andere kant van het gamma - de Captiva. De SUV met -afhankelijk van de uitvoering- ruimte voor 5 of 7 inzittenden, kwam in 2006 op de markt en krijgt in 2011 een grondige opfrisser. Die omvat het gebruikelijke esthetische knutselwerk, maar er wijzigt ook onderhuids één en ander.

De tweeliter dieselcentrale, die afkomstig is van het Italiaanse VM Motori, krijgt meer slagvolume. De eenheid wordt 2,2l groot, de inspuitdruk van de common-rail eenheid wordt hoger en de turbo geraffineerder. Eén en ander moet meer trekkracht bij lagere toerentallen opleveren, het koppel opdrijven tot 350Nm en het totale vermogen stijgt dan tot 163pk. De aandrijflijn wordt efficiënter. Dat levert betere prestaties en een lager verbruik (en dus CO2-uitstoot) op. Wellicht door de introductie van gangwissels (zowel automatisch als handgeschakeld) met 6 verhoudingen.