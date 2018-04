Dodge Challenger, RAM, Charger officieel naar België

Door: BV

Chrysler, dat ook de merken Jeep en Dodge omvat, gaat drie extra modellen in Europa (met inbegrip van ons land) verdelen. Het gaat om de Challenger, RAM (foto) en de Charger, allen van het merk Dodge. Alle drie de modellen kan je eigenlijk in ons land kopen als je je wendt tot grijze, niet officiële importeurs.

Chrysler wil aan die praktijk paal en perk stellen en sloot een overeenkomst af met de Firma TWS voor de verdeling in Europa. TWS zal rechtstreeks aan de dealer factureren, maar de officiële importeur staat in voor de garantie en service. Dat betekent dat de Challenger, RAM en Charger bij de officiële garage in de showroom komen en dat u ook daar voor onderhoud terecht kan. In de eerste helft van 2010 gaat de regeling voor gans Europa in.