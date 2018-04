Is dit de Saab 9-5 Break? (upd)

Door: BV

De overname van Saab door de Zweedse supersportwagenbouwer Koenigsegg gaat niet door. En inmiddels heeft GM de blauwdrukken voor de Saab 9-3 (de versie tot 2004, voor de duidelijkheid) en de zopas afgezwaaide Saab 9-5 aan het Chinese BAIC verkocht. Voor de overname van het operationele merk is het Nederlandse Spyker momenteel favoriet, maar officiële aankondigingen zijn er nog niet. En omdat het in tijden van crisis altijd goed is om vooruit te kijken en we inmiddels toch echt wel weten hoe de nieuwe 9-5 eruit ziet, is in Zweden deze photoshop van de 9-5 break (die wellicht SportCombi gedoopt wordt) opgedoken.

Dat Saab een break in de planning heeft is, in geen geheim. Van de vorige editie werden immers meer breaks dan berlines verkocht. Als nu de overname eens wil vlotten...