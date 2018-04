Rinspeed bouwt elektrische stadsauto UC

Door: BV

De Zwitserse Porsche-specialist Rinspeed is een graag geziene gast op het Autosalon van Genève. Het bedrijf pakt er immers steevast uit met knotsgekke creaties. Een überdikke Porsche SUV, een pickup op basis van de 911 en de Rinspeed Squba die kon duiken zijn slechts een handvol voorbeelden. Maar de crisis lijkt ook bij de Zwitsers te zijn toegeslagen. Ditmaal stelt Rinspeed een elektrische stadsauto voor.

De 2,5m lange tweezitter ziet eruit als een mengelmoes tussen een Fiat 500 en een Smart Fortwo. Een lithium-ion batterijenset levert vermogen voor een dik 40pk en 124Nm sterke elektromotor en brengt je tot 120km ver. Opladen kan gewoon aan het stopcontact.

Rinspeed kan de elektro-auto niet zelf produceren, maar wil het concept wel aan een grote autobouwer verpatsen. De Zwitsers beweren alvast dat er sterke interesse is. Tot slot nog een woordje over de benaming. De UC, hoor je op z'n Engels uit te spreken. Dan klinkt het als "You See".