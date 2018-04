Rinspeed pepert Porsche Cayenne

Door: BV

et Zwitserse Rinspeed presenteert ter gelegenheid van het thuissalon in Genève steeds een opvallend concept. Dit jaar zijn het er zelfs twee; de Rinspeed Senso en deze Rinspeed Chopster, op basis van de Porsche Cayenne. Rinspeed claimt dat het de Cayenne een atletischer uiterlijk wou geven en zou zich daarvoor hebben laten inspireren door de kledij van Amerikaanse Rugby-spelers; Wat er ook van zei; de daklijn werd niet minder dan 70mm lager en het bedrijf zorgde in elk geval voor gespierde wielkasten. Het front werd hertekend met vooral oog op het genereren van een betere luchtstroom naar het motorcampartiment. De koellucht wordt afgevoerd via luchtsleuven achter het voorspatbord. In de brede wielkasten is plaats voor 23-duims lichtmetaal, geschoeid met Continental Sport Contact UHP-banden met maat 315/25.

Het interieur is luxueus en tegelijk sportief. Elk van de vier inzittenden heeft z’n eigen kuipzetel (ofwel van Cobra Seats, ofwel van Recaro). Rinspeed trok de middenconsole door tot achteraan. Daarin huizen ook de bedieningspanelen voor de DVD-speler en de Sony PS2-spelconsole. Het kleurenschema voor de binnenzijde van het showexemplaar is mat zilver, in combinatie met zwart leder en donkergrijs Alcantara. Op de stand v an EDAG Engineering en Design AG staat overigens nog een andere versie, met een oranje koetswerk en een interieur dat door wit leder gedomineerd wordt.

De aanpassingen aan de 450pk sterke turbomotor van de Cayenne bestaan uit een geheel nieuwe uitlaatlijn (compleet met sportkatalysatoren) de installatie van nieuw ontwikkelde waterkoelers, herontwikkelde turboladers en een volledig opnieuw geprogrammeerde software. Dat alles levert een vermogenswinst op van 160pk, waardoor de Chopster 610pk sterk wordt. Het koppel steeg van 620Nm naar 800Nm. Om dat zonder brokken op het asfalt over te kunnen brengen, dienden een aantal essentiële onderdelen van de aandrijflijn versterkt te worden. Die klus was voor rekening van BSO 2001, het bedrijf dat ook voor een opgewaardeerd remsysteem zorgde.

In tegenstelling tot de Senso, komt de Chopster wél in de verkoop. De productie gebeurt door EDAG, dat zich in regel bezighoudt met het ontwikkelen van schaalmodellen en zelfs het plannen van hele productielijnen voor klanten als DaimlerChrysler en PSA. De productie start in april van dit jaar. Het model moet verkrijgbaar zijn vanaf € 325.000.