Mini werkt aan nog meer modellen

Door: BV

Mini is al druk doende met de uitbreiding van z'n gamma. De heren bij moederhuis BMW zijn al bijzonder inventief in het uitvinden van nieuwe varianten van bestaande modellen. Een John Cooper Works Mini, boven een Cooper S bijvoorbeeld, maar we verwachten ons ook nog aan meer koetswerkversies. Drie (de driedeurs, Clubman en Cabrio) zijn niet genoeg. Begin volgend jaar wordt de productieversie van de Countryman realiteit. Die krijgt een verhoogd onderstel en tekent ook meteen voor de introductie van vierwielaandrijving, al zullen niet alle versies van de stads-SUV daarmee uitgerust zijn.

Op datzelfde platfom wil Mini uiteindelijk ook een meer conventionele vierdeurs parkeren. Een versie die het de duurdere modellen uit het B en C-segment moeilijk moet maken. Nu onder meer de Citroën DS3 en -vooral- de Audi A1 zich opmaken voor een marktdebuut, wil Mini de lat hoger leggen en ook een vierdeurs aan het gamma toevoegen. Voor wanneer dat is, blijft nog onduidelijk.

De Mini Coupé Concept en Roadster Concept die dit jaar op het Salon van Frankfurt stonden te blinken, hebben inmiddels groen licht gekregen. Beide tweezitters worden in 2012 verwacht. Een jaartje later is de driedeurs aan z'n tweede generatiewissel toe. Grote optische wijzigingen lijken onwaarschijnlijk, terwijl kleinere (drukgevoede) motoren een zekerheid zijn. Wellicht doet dan de eerste driecilinder z'n intrede.

Creatieve oefeningen staan eveneens op het programma. Ergens volgend jaar wil Mini een moderne interpretatie van de Moke laten zien. De geruchten wijzen in de richting van een kruising tussen een Mini en een Jeep Wrangler...