GAME OVER voor Saab

Door: BV

De overname van Saab door het Nederlandse Spyker gaat niet door. Er zijn moeilijkheden opgedoken die niet overbrugd kunnen worden, zowel met het Nederlandse bedrijf, als bij de Europese Unie. Het is daardoor onmogelijk om op tijd een overnemer voor het merk te vinden. General Motors had na het afspringen van de deal met de Zweedse supersportwagenbouwer Koenigsegg aangegeven dat er tijd was tot de jaarwisseling. Nu dat onmogelijk blijkt, trekt GM de stekker uit het Zweedse merk. De Amerikanen opteren tot nader order voor een uitdoofscenario, en niet voor het failliet. Daarmee komt een einde aan de overnamesoap rond Saab.

Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) werd in 1937 in Trolhattan opgericht als fabrikant van militaire vliegtuigen. Het bedrijf begon na WOII ook met de productie van auto's die vooral omwille van hun karakter gesmaakt werden. In 1969 volgde een fusie met de Zweedse vrachtwagenbouwer Scania en in 1990 werden beide bedrijven weer opgesplitst. GM kocht toen de helft van de Saab-aandelen en 10 jaar later werd het Zweedse bedrijf dan helemaal in General Motors geïntegreerd. Het heeft de Amerikanen minder dan 10 jaar gekost om de Zweedse autobouwer naar de afgrond te brengen. Een productoffensief met een nieuwe Saab 9-5 (na 13 jaar!) en 9-4X komt te laat.