Elektrische Fiat 500 op weg naar Detroit

Door: BV

Eigenlijk is Fiat zelf niet eens aanwezig op Amerika's grootste Autosalon. Maar omdat het zich recent in Chrysler inkocht, zullen de Amerikanen voor het eerst Fiatjes kunnen bewonderen. De Italianen zijn niet van plan hun ganse productportfolio in de VS aan de man te brengen, maar de nu al iconische 500 maakt de oversteek en wordt er net als Mini een apart nichemerk. Het ganse gamma, met inbegrip van de Cabrio en de potige Abarth's zal er te zien zijn.

Chrysler heeft al wat onderzoek in elektro-auto's gestoken en werkt koortsachtig om een elektrische 500 klaar te krijgen. Die zal rijden, maar serieproductie is nog niet in zicht. Een Lancia Delta die voorzien is van een Chrysler-grille wordt eveneens op de stand verwacht. Chrysler krijgt dat model binnen afzienbare tijd ook effectief in portfolio.