Autoverkoop december +21%

Door: BV

De Belgische autosector sloot 2009 af met een positieve noot. In december registreerde de Febiac immers 26.449 nieuwe inschrijvingen van personenwagens. Dat is een resultaat waarmee de vakorganisatie zich uiterst tevreden toont. Het is ruim 21% hoger dan in december 2008, toen de crisis zich reeds in alle hevigheid liet voelen.

De Top 5 bij de automerken wordt ditmaal aangevoerd door Opel. Dat leverde immers 3062 nieuwe auto's. Peugeot volgt in het kielzog met 2.852 stuks en Ford klimt met 2.673 exemplaren naar het laagste ereschavot. Op vier vinden we VW (2.566 stuks) en op vijf staat Renault (2.490).

De cijfers van inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen laten minder goede jaarresultaten optekenen. Bij de bestelwagens bedraagt de terugval ruim 20%; bij de trucks tot 16 ton MTM is dat bijna 13% en bij de zware voertuigen krimpt de markt met meer dan een derde (-35,62%). Het motorsegment heeft in aantal verkopen het minste terrein verloren; met 27.496 nieuwe inschrijvingen bedraagt de daling er 8,57%.