Suzuki Maruti RIII Concept in New Delhi

Door: BV

Maruti is de Indische autobouwer die zich doorgaans beperkt tot het lokaal bouwen van modellen van moederhuis Suzuki. Maar nu de Indische markt aan belang wint, mogen de Indiërs ook zelfs hun creativiteit eens botvieren. Dat doen ze met deze Maruti RIII, een compacte monovolume die ten laatste in 2012 effectief in productie moet zijn.

Nu doet de zeszitter het nog met tegengesteld openende portieren, maar die sneuvelen gegarandeerd op de productieversie. Onder de kap verwachten we eveneens weinig exotisme. Suzuki geeft aan te rekenen op een 1,2l en 1,4l benzinemotor en omdat het dieselsegment in India evenmin onbelangrijk is, passen de Japanners wellicht nog een kleine diesel tussen de twee benzine-aggregaten in.

De Maruti RIII staat te blinken op het Autosalon van New Delhi, waar Toyota ook al de Etios en Honda z'n New Small Concept voorstelt.