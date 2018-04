Officieel: GM gaat voor faillisement

Door: BV

Nadat de geruchten over een bankroet-scenario voor de Amerikaanse motorgigant General Motors, de afgelopen dagen alleen maar toenamen, heeft de directie van het bedrijf de piste deze avond officieel bevestigd als de meest voor de hand liggende. Het bedrijf heeft daarvoor de steun van zowel de Amerikaanse overheid als van z'n grootste obligatiehouders bekomen.

GM zegt dat een faillisement "ruimte kan maken voor een nieuwe General Motors met een gezonde balans, op weg naar succes en leefbaarheid op lange termijn".

Wanneer GM in navolging van Chrysler overgaat tot een bankroetaanvraag bij het Amerikaanse gerecht, is nog niet bekend. Het is momenteel evenmin onduidelijk wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor Saab en Opel. Beide GM-dochters voeren inmiddels ver gevorderde gesprekken met kandidaat-overnemers.