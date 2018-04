Lek: de volgende Kia Sportage

Door: BV

Geen enkele autoconstructeur wil dat z'n zorgvuldig uitgekiende design ten prooi valt aan de kopieerwoede van -vooral- autobouwers uit ontluikende markten. Logisch dus dat de ontwerpen haast allemaal worden registreerd bij het Europese patentenbureau. Spijtig genoeg (voor de constructeurs) is dat instituut zo lek als een zeef. Ditmaal zijn de beelden van de opvolger van de Kia Sportage "per ongeluk" op het web verzeild.

De Sportage van de eerste generatie was technisch nagenoeg identiek aan de Hyundai Tucson. Die laatste is zopas afgelost door de veel dynamischer ogende ix35, en het heeft er alle schijn van dat ook Kia die koers volgt. De première van het model verwachten we nog tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Of Kia de naam Sportage behoudt, is ook nog koffiedik kijken. Voor onze contreien is vooral de komst van twee modernere dieselversies, 136 en 184pk sterk, goed nieuws.