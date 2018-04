Toyota roept 7,5 miljoen autos terug

Door: BV

Het jaar is niet goed begonnen voor de Japanse motorgigant. Aanhoudende problemen met ongewilde acceleratie in de VS leidden er al tot een tijdelijke productiestop voor 8 verschillende modellen. Talloze Toyota-klanten beweren er het slachtoffer te zijn geworden van een oncontroleerbaar accelererende auto, met gewonden en doden tot gevolg. Een -geheel naar Amerikaanse traditie- inmiddels ingespannen rechtzaak moet daar uitsluitsel over brengen.

Het probleem lijkt zich te situeren bij een mechanisch component van een elektronisch gaspedaal. Daardoor kan, volgens de eerste berichten, het pedaal opeens tegen de vloer zakken of opvallend traag weer omhoog komen.

Toyota heeft in de VS al aangekondigd 2,3 miljoen voertuigen terug naar de dealer te roepen. Maar een gaspedaal met een identiek design wordt eveneens in Europa gebruikt. In onze contreien is het inmiddels ingebouwd in 1,8 miljoen auto's. Zodra Toyota een oplossing heeft moeten die uit voorzorg allemaal weer naar de dealer. Het gaat hier om de modellen RAV4, Avensis, Verso, Corolla, Auris, Yaris, iQ en Aygo. En omdat die laatste ook bestaat als Peugeot 107 en Citroën C1, zijn ook die getroffen. In het totaal roept Toyota wereldwijd 7,5 miljoen voertuigen terug.