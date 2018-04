Weer meer nieuwe auto's in januari

Door: BV

Afgelopen maand januari werden in totaal 49.376 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat is een stijging met 3,5% in vergelijking met januari van vorig jaar. Renault, Peugeot en Volkswagen hebben afgelopen maand hun huiswerk het best gemaakt met respectievelijk 5.243, 5054 en 4.815 stuks. Citroën staat op de vierde stek met 4.451 stuks en BMW werkt zich naar de vijfde stek met 3.809 voertuigen.

Bij de lichte bestelwagens daalde het aantal met 10,2% en ook de zwaardere bedrijfsvoertuigen kenden een terugval. Bij de distributietrucks tot 16 ton MTM telden wij 18,2% minder inschrijvingen en bij de voertuigen van meer dan 16 ton zelfs een daling met 33,2%.

Ook de motormarkt verliest meer dan een kwart: de inschrijvingen daalden van 1.268 in januari 2009 naar 924 in januari van dit jaar.