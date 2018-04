BMW Vision ED in productie

Door: BV

Audi heeft de R8, Mercedes de SLS en BMW... stelt het zonder supersportwagen. En juist dat merk claimt het sportiefste imago (Audi doet z'n best om dat te ondermijnen, vooral in de marketing). Het staat dus in de sterren geschreven dat BMW niet achter kan blijven. Op het Concours d'Elegance Villa d'Este toonde BMW al een reïncarnatie van de M1. En op het Salon van Frankfurt pakte het merk zwaar uit met deze Vision EfficientDynamics, waar met wat goede wil M1-lijnen in te herkennen zijn. Officieel kan BMW "niets zeggen over eventuele serieproductie", maar de plannen zijn inmiddels uitgelekt. De hybride supersportwagen gaat met zo weinig mogelijk aanpassingen in productie. Hoe veel tijd dat in beslag zal nemen, is koffiedik kijken. Het bedrijf mikt wel op een afzet tot 10.000 stuks.

BMW zal de aandrijflijn van de studie handhaven. Dat betekent dat een 163pk en 290Nm sterke 1.5l driecilinder dieselmotor het gezelschap krijgt van 2 elektromotoren die door lithium-ion batterijen gevoed worden. Daardoor stijgt het vermogen tot 356pk en tikt de maximale trekkracht af bij 800Nm.