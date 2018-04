Citroën DS3 Racing: meer details

Door: BV

We weten al dat Citroën werkt aan een potige versie van de nog te lanceren DS3. Die zou DS3 Racing heten, debuteren op het Autosalon van Genève en na 5 jaar van dominantie in het WRC eindelijk eens moeten kapitaliseren op het succes van de Fransen in de koningsklasse van de Rallysport. Lancia (Delta), Subaru (Impreza) en Mitsubishi (Lancer EVO) deden het de Fransen voor.

Dat de gezamenlijk met BMW ontwikkelde 1.6l turbomotor ook in de Citroën meer dan 200pk krijgt, wisten we al. Ook dat er een specifieke oranje koetswerktint aan te pas zou komen. Nu hangen er meer details in de lucht...

Het oranje zou niet voor de ganse koets, maar slechts voor delen (waaronder de velgen) gebruikt worden. Of je zou op z'n minst de keuze krijgen. De wielbogen worden zo'n 3cm breder dan voorheen, kwestie van plaats te maken voor de toegenomen spoorbreedte. Door ook nog eens 15mm dichter bij het asfalt te gaan liggen, vullen de wielen de kasten beter op. En nu zijn ook sprintcijfers opgedoken. De snelle DS3 zou al na 6,8 tellen 100km/u rijden. Zekerheid komt voor de opening van het Salon van Genève...