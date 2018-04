210pk sterke DS3 Racing in de maak

Door: BV

Volgend rallyseizoen ruilt Wereldkampioen Sebastien Loeb z'n C4 in voor een DS3. Maar hij is niet de enige die een extra pittige versie van het model onder de kont krijgt. Citroën zal op het Autosalon van Genève een DS3 Racing voorstellen. Die heeft een 1,6l turbomotor onder de kap. Die zit reeds in het gamma met 150pk, maar wordt voor de gelegenheid (en met dank aan een grotere, meer geavanceerde turbo) opgekitteld naar 210pk. De geblazen viercilinder doet al dienst in concurrenten als de Peugeot 207 RC en de Mini Cooper S. En Citroën steekt ermee ook de Renault Clio RS en Opel Corsa OPC naar de kroon.

De potige DS3 wordt (onder meer) leverbaar in een specifieke oranje koetswerkkleur en beschikt over een interieur met sierelementen in koolstofvezel. Het extra vermogen gaat ongetwijfeld gepaard met aanpassingen aan het onderstel, maar momenteel ontbreekt het aan meer details. De Fransen houden de DS3 Racing alvast exclusief. Jaarlijks rollen er 1.000 snelle DS3 van de band. Niet meer. De verkoop start na de zomer.