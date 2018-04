Juke is productieversie Nissan Qazana

Door: BV

Vorig jaar stelde Nissan op het Autosalon van Genève de Qazana voor. Een op z'n zachtst gezegd opmerkelijk gelijnd studiemodel voor een mini-SUV. Het merk heeft immers uit het succes van de Qashqai geleerd dat het loont om als eerste in een nieuw nichesegment te springen. De Japanners hebben nu het eerste beeld én de naam van de productieversie vrijgegeven. Die zal "Juke" heten en in de fabriek in het Britse Sunderland van de band lopen.

De Juke warmt zich op voor een debuut in Genève, exact één jaar na de voorstelling van z'n voorganger. En Nissan zegt er meteen bij dat het model herkenbaar blijft. De teaser onthult in elk geval dat de gewaagde bolle neus, de uitgesproken wielbogen en de apart vormgegeven raampartijen blijven. Wordt vervolgd...