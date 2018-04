Opel Flextreme GT/E Concept

Door: BV

Opel onthult in Genève niet alleen de fonkelnieuwe Meriva. Het merk heeft ook een concept klaar. Die Flextreme GT/E geeft volgens het merk vorm aan de ambities om het voortouw te nemen op het vlak van groen technologie. De GT/E is 4,7m lang en is een zogen. Extended Range Electric Vehicle. Onderhuids vinden we de Voltec aandrijflijn die debuteerde in de Chevrolet Volt en ook voor zustermodel Opel Ampera gebruikt wordt. Een zuiver elektrisch rijbereik van 60km wordt genoemd, net als een gemiddeld brandstofverbruik van 1,6l/100km of een CO2-uitstoot van 40gr/km. Omdat de trekkracht van 370Nm vanaf stilstand beschikbaar is, haspelt de Flextreme GT/E de sprint naar 100km/u af in minder dan 9 tellen.

De koets heeft een stroomlijncoëfficiënt van slechts 0,22, waardoor het model een topsnelheid van meer dan 200 km/u haalt. Opvallende visuele eigenschappen zijn de lage en brede look, de vleugelvormige lichten voor en achter, de opvallende neus en grille, de zwevende C-stijlen en het gespierde, gebeitelde koetswerk. Het nieuwe trapeziumvormige radiatorrooster oogt slank maar opvallend. Op de prominente vleugelvormige chroomstrip staat een groot Opel-logo, dat tegelijk als stopcontact fungeert om de batterijen van de Flextreme GT/E op te laden.

Net als bij de Meriva, maakt Opel gebruik van naar achteren scharnierende deuren. Alle deurgrepen vervangen door lichtsensoren. Zodra ze worden afgedekt door de hand van de bestuurder of passagier, geven ze opdracht om de deuren te openen. Om de luchtturbulentie te beperken, zijn er ook geen buitenspiegels, enkel kleine camera's in de basis van de A-stijlen. Het doorzichtige vaste glazen paneel in het midden van het dak is adaptief: op koude winterdagen laat het zonlicht door om het interieur op te warmen maar in de zomer wordt het verdonkerd om de koelte te behouden. Een kanaal in de achterste rand van het dak zorgt voor extra koellucht voor de batterij en de elektronische onderdelen.

Een reeks maatregelen optimaliseert het beheer van de luchtstroom. De 21" lichtmetalen velgen zijn relatief smal om de luchtweerstand te beperken en zijn geschoeid met 195/45 banden met lage rolweerstand. Bij snelheden boven 50 km/u schuift een verticaal paneel vanuit de luchtafvoerkanalen achter de achterste wielkasten langs het koetswerk. Deze 350 mm lange zijspoilers leiden de luchtstroom bij hoge snelheden rond de achterste hoeken van de auto om zo de hoeveelheid turbulentie te beperken. Om het gewicht van het koetswerk te beperken, gebruikt de auto lichtgewicht buiten¬panelen in koolstofcomposiet, ruiten in policarbonaat en structuurelementen in een aluminiumlegering. In vergelijking met de klassieke materialen leveren die een gewichts¬besparing van 40 procent op.