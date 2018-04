Facelift Skoda Fabia en Roomster

Door: BV

Skoda geeft de Fabia en de eigenzinnige Roomster een update. Het uiterlijk wordt aangepast met nieuwe lichtunits, grille, bumperschilden, kleuren en wielen. Het echte nieuws, dat zit onder de kap.

De Fabia en Roomster maakten nog gebruik van een 1.2l driecilinder. Die wordt in z'n krachtiger versies voor bewezen diensten bedankt en vervangen door een direct ingespoten vierpitter met gelijke inhoud en naar keuze 86 of 105pk. Standaard zijn beiden gepaard aan een handbediende vijfbak, maar de sterkste kan ook gecombineerd worden met een DSG die 7 versnellingen heeft. Die is met een verbruiksgemiddelde van 5,3l ook meteen het zuinigst. De oude 1.2 met 60 en 70pk blijft in het gamma.

Beide modellen maakten nog gebruik van een 1.4l driecilinder en 1.9l viercilinder TDI-motor met pompverstuivers. Die blokken -die eigenlijk vijf jaar geleden ook al hopeloos verouderd waren- worden nu vervangen door common-rial diesels die 1,2 en 1,6l groot zijn, 75 (1.2), 90 en 105pk leveren en maximaal 110gr/km uitstoten.