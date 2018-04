Hispano Suiza plant comeback

Door: BV

Het is de jongste tijd helemaal ‘in' om vergane automerken weer aan de defibrillator te hangen. Momenteel wordt een reanimatiepoging ondernomen op het Frans-Spaanse Hispano Suiza. Op het Autosalon van Genève staat een nieuwe sportwagen van het model te blinken. Het is overigens niet de eerste keer dat iemand probeert het merk opnieuw leven in te blazen. Een eerdere poging in 2000 en 2004 (HS21 Concept) faalde.

Hispano-Suiza maakte in de eerste helft van vorige eeuw furore als constructeur van automobielen, vrachtwagens en vliegtuigmotoren maar ging na de Tweede Wereldoorlog ten onder. Het bedrijf werd opgesplitst. Zo werd de Spaanse tak, die vrachtwagens bouwde, Pegaso.

In Genève staat een Hispano Suiza, helaas zonder het kenmerkende ooievaars-logo van het merk, te blinken. Een model dat wordt aangedreven door een 750pk sterke centraal gemonteerde 5,2l grote V10 en vierwielaandrijving heeft. Het prijskaartje wordt geschat op € 700.000 en de auto gaat nog dit jaar in productie. De initiatiefnemers zeggen het niet met zoveel woorden, maar het gaat in feite over een Audi R8 V10 waarvan koetswerk en interieur vervangen worden en het lijnenspel van de nieuwe creatie kan dat niet verhullen. Dat is overigens een beproefde techniek. Onder meer Bitter en Fisker maakten gebruik van donorauto's.