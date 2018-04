Alfa Romeo Pandion van Bertone

Door: BV

Pininfarina's interpretatie van een nieuwe Alfa kennen we al. En dit is hoe Bertone het ziet. En de visie van Bertone-tekenaar Mike Robinson is een stuk futuristischer. Van de studie waren eerder al een paar beelden gelekt, maar daarin was het meest opvallende kenmerk van de Pandion niet te zien. Dat zijn de liefst 3,6m hoge vleugeldeuren. Echt handig is dat volgens ons niet.

Het smoelwerk heeft een hoog "Alfa meets Battlestar Galactica"-gehalte, de kont is evenzeer futuristisch en voor het overige maakt Bertone gebruik van een hoop doorzichtige kunststof. Bertone neemt de aandrijflijn van de 8C Competizione als basis. In theorie tenminste.