Zenvo ST1 is Deense voetzoeker

Door: BV

Het Deense Zenvo Automotive is al sinds 2004 bezig aan een supersportwagen. En daarvan is nu het eerste rijdende exemplaar klaar. Met de productie van de maximaal 15 voor klanten bestemde bolides wordt ten vroegste eind 2009 gestart, maar zowel het lijnenspel als de prestaties liggen nu vast.

De Zenvo ST1 heeft een centraal geplaatste 7,0 V8 van Corvette-origine. Dat blok wordt door zowel compressoren als superchargers naar 1.104pk geholpen. De bestuurder moet met de hand één van de zes versnellingen van de achterwielaandrijver kiezen.

En dan de prestaties. De sprint naar 100km/u is door het homologatiemodel afgehaspeld in 3,2 tellen. En naar 200km/u kan in minder dan 9 tellen. De topsnelheid wordt elektronisch begrensd bij een wat bizarre 373km/u. Een Bugatti Veyron inhalen lukt dus niet.