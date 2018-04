Hyundai Sonata (i40) als hybride

Door: BV

Hyundai heeft de nieuwe Sonata (die bij ons i40 zal heten) genomen en er hybride technologie ingelepeld. Het recept omvat een benzinemotor, een elektromotor die bijstand levert en een batterij die in de koffer tegen het tussenschot wordt geparkeerd. Het nieuws is dat die batterij van het Lithium-Polymeer-type is en die doet het beter dan de gekendeNickel-Metaal Hydride en Lithium-Ion batterijen die we tot nog toe kennen.

De 2,4l benzinemotor en 40pk sterke elektromotor produceren samen 209pk en 264Nm en de elektromotor kan tot snelheden van liefst 100km/u besluiten om de aandrijving alleen voor z'n rekening te nemen. Zoals steeds vaart vooral het verbruik in de stad wel bij de aanwezigheid van de grotere batterij en start/stop-technologie. Daar slurpt de vierdeurs nog 6,4l/100km en dat is zowat 40% minder dan een versie die de extra onderdelen ontbeert. In vergelijking met de directe concurrenten (de Toyota Prius, Auris HSD en nieuwe Lexus CT200h op kop) gebruikt Hyundai geen CVT-automaat (continue variabele transmissie, in dit geval met een planetair tandwielstelsel), maar een nieuwe door het merk zelf ontwikkelde zestrapsautomaat.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, kleeft Hyundai niet gewoon een hybrid-logo op de koets van de Sonata. De nodige badges zijn wel aanwezig, maar ze zitten op een koets die recht heeft op eigen smoelwerk en profiteert van een hoop detailaanpassingen. De inspiratie is afkomstig van de in Genève voorgereden i-Flow conceptauto. De Sonata Hybrid krijgt daardoor een eigen positionering. Het interieur is evenwel, op de typische Hybride-gizmo's als een specifiek informatiedisplay na, identiek.