Renault-Nissan-Mercedes maken kleintje

Door: BV

De Duitsers van Mercedes (Daimler) en de Renault-Nissan-alliantie gaan nauw samenwerken. Een akkoord dat wordt bezegeld door de uitwisseling van 3,6% van de aandelen van de ondernemingen. Maar daar ligt de consument niet wakker van. Wat het nieuwe huwelijk voor toekomstige producten, betekent, wel. En dat raakt stilaan bekend.

Mercedes was al een tijd op zoek naar een platform voor de nieuwe Smart Forfour. De eerste was ook al het resultaat van een samenwerking, destijds met Mitsubishi. Maar het model kende geen succes. "De markt was er niet klaar voor", klinkt het tegenwoordig. En nu het segment van de kleine auto's, onder meer door een CO2-gedreven fiscaliteit, een nieuwe impuls krijgt, wil Smart het nogmaals proberen. Het platform van de volgende Twingo en de driecilindermotoren van Nissan (gedebuteerd in de nieuwe Micra) ogen dan zeer appetijtelijk. Vorige week kon Mercedes al bevestigen dat de nieuwe Forfour realiteit zal worden. Die komt op basis van een nieuw, Frans platform met de motor achterin. Dat zal ook de basis vormen voor de volgende Twingo. Even snel de motor transplanteren naar de neus zit er niet in, dus ook de Twingo krijgt een krachtcentrale boven de aangedreven achterwielen.

Ander nieuws? De nieuwe Twingo wordt tenminste 15cm korter dan de huidige generatie die 3,6m lang is. En van zowel de Smart als de Renault zit een elektrische versie in de pijplijn. Renault brengt sowieso al vier elektro-auto's op de markt en Smart heeft zelfs al een beperkte reeks van de elektrische Fortwo geproduceerd. Beide modellen zullen in het Sloveense Novo Mesto van de band rollen. Daar wordt de Twingo nu al gebouwd.