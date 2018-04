Chevy Camaro Convertible eerst op Facebook

Door: BV

In 2011 komt de nieuwe Chevrolet Camaro ook via officiële kanalen naar ons land. Tenminste - de Coupé. Eind dit jaar wordt op de thuismarkt ook de Convertible gelanceerd. Die dakloze variant mochten we al in 2008 als studiemodel begroeten. Bij de lancering van de Coupé werd de variant met stoffen klapdak overigens al beloofd voor 2009, maar de autocrisis heeft voor vertraging gezorgd.

Het definitieve uiterlijk van de Camaro Convertible is gelekt op de officiële facebook-pagina van Chevrolet (ook Auto55 heeft er één, nvdr). Op beeldmateriaal van professionele kwaliteit moeten we nog even wachten. Of de open Chevy Camaro ook naar ons land komt, en wanneer dat zou zijn, is nog niet beslist.