Audi S8 en A7 in Parijs

Door: BV

Audi is met een waar modellenoffensief bezig. Op de A3 en de dinosaurus Q7 na, kwalificeren alle modellen in het gamma als "fris" en er is nog meer op komst. De A8 is zopas in z'n lange vorm voorgesteld, maar dat betekent niet dat het gamma compleet is. Naast de 500pk sterke W12 uit het vlaggenschip komt er ook een korte versie die weliswaar minder vermogen in petto heeft, maar een sportiever voor de dag zal komen. We hebben het dan natuurlijk over de nieuwe S8. Die krijgt volgens de geruchtenmolen 450pk, niet uit een V10 zoals bij de vorige editie, maar uit een 4.2l FSI V8 die door Turbo's wordt aangemoedigd. Zoals in de RS5.

De S8 debuteert naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van de zomer, op het Autosalon van Parijs. En daar krijgen we ook de productieversie van de A7 te zien. Dankzij een ver uitgewerkt studiemodel, kennen we daar de looks al van. Audi adopteert het vierdeurs-coupé-concept van de Mercedes CLS. Het wordt overigens drummen in het segment, want ook Mercedes heeft z'n nieuwe model klaar. Wanneer we dat verwachten te zien? In Parijs...