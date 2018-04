Fiat-baas di Montezemolo gaat weg

Door: BV

Morgen is het een grote dag voor Fiat. Dan maakt de baas van de groep, Sergio Marchionne, bekend wat de gevolgen zullen zijn van het inlijven van de Chrysler-groep. Er zijn al wat details uitgelekt, maar er wordt ook nog duchtig gespeculeerd. Onder meer over een nieuwe status voor Fiat. Eén ding is in elk geval zeker... Luca di Montezemolo zal er niet meer bij zijn. De grote baas bij Fiat zet een stap achteruit. Hij zegt dat de job waarvoor hij zes jaar geleden is aangeworven (Fiat weer reanimeren, nvdr) erop zit. De man verdwijnt overigens niet helemaal van het toneel. Hij blijft lid van de Raad van Bestuur van het merk en is daarnaast ook nog topman van Ferrari.