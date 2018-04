MG Zero op weg naar Europa

Door: BV

Het Chinese Nanjing Automotive heeft automerk MG inmiddels al 5 jaar in de portefeuille, maar in Europa is het merk nog steeds niet opnieuw te koop. Met een paar nieuwe producten hoort daar verandering in te komen. Eind vorig jaar toonde het merk al een middenklasser, de MG6, die vanaf eind dit jaar in productie gaat. En voor volgend jaar staat de MG3 op het programma. Dat is een compacte vijfdeurs die met een lengte van 4m ergens tussen het B- en het C-segment zweeft. Op het Autosalon van Bejing is de MG Zero voorgesteld, die geldt als de voorbode voor het model.

Het studiemodel heeft een futuristisch interieur en gewaagd uiterlijk. Beiden elementen die door de designstudio van het merk in Engeland - een overblijfsel van MG-Rover - zijn getekend. Dat de Chinezen het belangrijk vinden dat de nieuwe producten ook in Europa in de smaak vallen, heeft te maken met de ambities van het merk. Nieuwe eigenaar SAIC heeft de plannen om met MG in Europa weer actief te worden, niet onder stoelen of banken gestoken en met deze MG6 en MG3 moeten die eindelijk concreet worden. De terugkeer zou al in 2011 een feit kunnen zijn.