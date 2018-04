Lotus: Autos moeten 33% lichter, 3% duurder

Door: BV

Dat Lotus een lichtgewicht-specialist is, hoeven we u niet meer te vertellen. De autobouwer maakt naam met z'n calorie-arme sportauto's. Daarnaast is Lotus, dat nog steeds in handen is van het Maleisische Proton, ook een kenniscentrum voor de auto-industrie. Die volgt de experimenten en studies van de Britten op de voet. Of het nu gaat om een verbrandingsmotor die op elk type brandstof kan lopen, het gebruik van hars en lijm bij onderstelconstructie of brandstofverbruik. Lotus heeft z'n pijlen nog maar eens gericht op z'n stokpaardje; gewichtsbesparing.

De focus van de auto-industrie ligt de jongste tijd op brandstofbesparing. Het verbruik van de verschillende modellen moet gevoelig omlaag, en snel. De snelheid van de ingrepen noopt de autobouwers tot "oppervlakkige" aanpassingen. Wrijving, overbrenging en aërodynamica. Door de luchtweerstand van een model met 50 punten (50 duizendsten van één Cd) te verkleinen, kan bij een contante snelheid van 100km/u ruim 4 liter bespaard worden. Gewicht speelt dan niet zo veel rol, want - zo wist Isaac Newton al - een voorwerp dat in beweging is, heeft de neiging om in beweging te blijven tot een andere kracht interfereert. Maar gewicht speelt een zeer grote rol in verbruik bij wisselende snelheden. Want hoe minder massa er in beweging gebracht moet worden, hoe minder energie (dus brandstof) daarin kruipt. In praktijk gaat in het eerste geval voor het verbruikscijfer dat door de constructeur is opgegeven omlaag, met een beperkte impact op het reële verbruik. In het tweede geval is het andersom.

Lotus heeft - geheel theoretisch - becijferd hoeveel gewicht er in een auto kan bespaard worden, wat de impact zou zijn op de consumptie en hoeveel dat moet kosten. En de resultaten zijn indrukwekkend. De Britten beweren dat een hedendaagse auto gerust 33% minder zou kunnen wegen. Dat zou een brandstofbesparing van 23% opleveren. En de productiekost hoeft niet eens sterk te stijgen. De ingenieurs maakten een studie van een Toyota Venga - eigenlijk een busje - en kwamen tot de conclusie dat de (veel) lichtere Venga, amper 3% meer moet kosten. Klein addertje onder het gras: Lotus gaat uit van de productietechnieken die in 2020 ter beschikking zullen zijn.