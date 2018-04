SsangYong Korando C is Qashqai-concurrent

Door: BV

Het wordt hoe langer hoe drukker is het segment van de compacte soft-roader. Zeg maar het marktdeel dat door de Nissan Qashqai is gecreëerd. De nieuwste telg is de SsangYong Korando C. Die is gebaseerd op de C200 Concept (een Hybride) van de constructeur.

Het model staat op een nieuwe bodemplaat met een wielbasis van 2,65m. De specificaties zitten alvast snor; het model heeft permanente vierwielaandrijving, een zestrapsautomaat en een 2.0l common-rail dieselmotor die aan de Euro V-emissienormen voldoet en liefst 180pk opwekt.

Na een woelig jaar (SsangYong overleefde een faillissement) voorgesteld op de Busan Motorshow in Zuid-Korea. Een Europese carrière ligt voor de hand, maar details daarover zijn nog niet bekend.