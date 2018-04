Megane-familie krijgt automaat met dubbele koppeling

Door: BV

Renault introduceert een transmissie met dubbele koppeling in het Mégane-aanbod. De nieuwe zestrapsautomaat (EDC gedoopt) wordt in eerste instantie gekoppeld aan de 1.5l dCi dieselmotor met 110pk en 240Nm. Die is te vinden in de Mégane Coupé, Berline en Grandtour, maar ook in de Scénic en Grand Scénic.

In vergelijking met een klassieke automaat daalt het verbruik met zo'n 17% (of 30gr/km CO2). De versies met een laag koetswerk verbruiken 4,4l/100km en stoten 114gr/km CO2 uit. De beide Scénic-varianten doen het met 5,0l/100km en een CO2-afgifte van 130gr/km.

De Coupé, Berline en Grandtour hebben recht op 3% overheidskorting en € 210 ecopremie voor de partikelfilters. De prijzen voor de nieuwe automaten gaan van € 22.200 voor de Megane Berline tot € 28.550 voor de Scenic met plaats voor zeven. In juli staan de versies in de showroom maar je kan ze nu al bestellen.