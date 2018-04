Nieuwe Garmin Nüvi is ultradunne navigator

Door: BV

Navigatiefabrikant Garmin presenteert twee nieuwe modellen in de Nüvi-reeks. Het toestel heeft een 4,3" aanraakscherm en is slechts 9mm dik. Een ingebouwde sensor maakt het mogelijk om het apparaat zowel in verticale als in horizontale modus te gebruiken. Het beeld past zich automatisch aan.

De toestellen van de nieuwe Nüvi 3700-reeks beschikken over rijstrookherkenning en driedimensionale kaarten waarop ook de topografie en de uitlijning van belangrijke gebouwen te zien is. Voor verkeersinformatie te ontvangen en in te calculeren is het niet nodig om een extra abonnement te nemen. De service is gegarandeerd voor de levensduur van het product.

Aan de nieuwe toestelletjes hangt een prijskaartje vanaf € 299.