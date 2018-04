GTI van Peugeot 308

Door: BV

Peugeot heeft een potige versie van de 308 klaar. Die krijgt het GTI-logo opgekleefd en een samen met BMW ontwikkelde 1.6l turbomotor onder de kap. In 308 levert het benzineblok maximaal 200pk en 275Nm. Mede dankzij een handbediende zesbak is dat voldoende voor een sprint tot 100km/u in 7,7 tellen en blijft het verbruik bij een spaarzame rijstijl beperkt tot 6,9l/100km. De prestaties zijn weliswaar fluks - het is niettemin duidelijk dat Peugeot aan de kantlijn blijft staan bij het pk-opbod in het segment (tot meer dan 300pk).

De 308 GTI heeft recht op een interieur met specifieke wijzerplaten, aluminiumkleurige sierlijsten, een middenconsole met glanzend zwarte afwerking, een lichtmetalen pedalenstel, kuipjes en een sportstuur met afgeplatte onderzijde. Het uiterlijk krijgt een achterbumper met ingewerkte (nep-) diffuser, de assertiever ogende voorbumper van de 308 CC en 18-duimers met dikker rubber.

Om de rijervaring wat sportiever te maken, heeft de 308 een aangepaste uitlaatlijn die een vollere klank produceert en is de stuurbekrachtiging (software) aangepast. Het onderstel krijgt een specifieke set veren en dempers en ligt een centimeter dichter bij het wegdek.