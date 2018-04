Volgende VW Jetta gesnapt

Door: BV

Volkswagen werkt uiteraard aan een opvolger van de huidige Jetta. Die zou er al in 2011 kunnen komen. Sterker nog - uit deze in de Amerikaanse staat Michigan geschoten plaatjes kan je afleiden dat het model al zo goed als klaar is. De koets van de Jetta mist nog de door designchef Walter Da Silva geïntroduceerde scherpe pennentrekken en meer hoekige koplampen. Dat wordt bij deze alvast rechtgezet. De officiële voorstelling van het model volgt wellicht nog dit jaar.