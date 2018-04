Ford zet de bijl in Mercury

Door: BV

Bij General Motors zijn het afgelopen jaar al behoorlijk wat merken gesneuveld. Pontiac, Saturn en Hummer overleefden de crisis niet en Saab werd pas op het laatste nippertje gered. GM, dat tussendoor ook nog even failliet ging, verkoopt momenteel meer auto's dan voorheen. Merken schrappen hoeft dus niet noodzakelijk slechte gevolgen te hebben.

Dat heeft Ford ook in de gaten en nu het z'n Volvo kwijt is aan het Chinese Geely heeft het ook besloten het Amerikaanse Mercury te schrappen. Dat is slecht nieuws voor de 1.170 Amerikaanse dealers wier lot aan het merk verbonden is. Ford belooft echter compensaties. De dealers die ook Lincoln in de showroom hebben staan, mogen zich verwachten aan het grootste productoffensief van dat merk ooit. De luxedevisie komt de komende twee jaar met zeven nieuwe modellen. Wie daar niet kan profiteren, wordt vergoed. Ford denkt dat Mercury niet zal worden gemist. Het verkocht de jongste tijd toch voornamelijk anders opgesmukte auto's die ook met het Blauwe Ovaal op de neus bestaan.