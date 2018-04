Officieel: Pontiac is dood

Door: BV

GM's draconische herstructureringsmaatregelen eisen nog maar eens een slachtoffer. De groep had eerder al aangegeven dat Pontiac enkel kon voortbestaan als nichemerk, maar de druk om nog grotere besparingen noopt de autobouwer tot het herzien van het lot van de constructeur. Het Pontiac-gamma wordt geliquideerd en eind 2010 loopt de laatste auto van het merk van de band. De ingreep reduceert GM's productgamma met haast een derde. General Motors zal zich concentreren op de merken Buick, Cadillac, Chevrolet en GMC. Over het lot van Saturn, de verkoop van Hummer en het afstoten van Saab volgt het verdict tegen eind 2009. En GM zou zelfs z'n controlerend belang in Opel moeten afstaan. Voor Hummer zijn inmiddels overnamekandidaten gevonden, bij Saab -dat eigenlijk dankzij een nakend productoffensief over eerder goede kaarten beschikt- horen enkele Amerikaanse Investeringsfondsen en het Chinese Geely tot de meer dan 20 potentiële investeerders en ook voor Opel zouden gegadigden gevonden zijn.