Geen staatssteun voor Opel

Door: BV

De Duitse overheid heeft Opel's verzoek om 1.1 miljard staatsteun afgewezen. De autobouwer zegt het geld nodig te hebben om het bedrijf te reorganiseren en de ontwikkeling van nieuwe modellen te financieren. Door de crisis claimt het bedrijf niet zelf in staat te zijn daar de nodige fondsen voor op te hoesten. De Duitse GM-dochter wil 8.000 van een totaal van 48.000 arbeidsplaatsen schrappen. Ook de sluiting van de fabriek van Antwerpen hoort daarbij.

De Duitse Minister van Economische Zaken Rainer Brüderle zegt nu dat GM het zelf maar moet oplossen. Hij argumenteert dat GM zelf in staat is de problemen op te lossen. Een succesvolle reorganisatie in de VS (met onder meer het schrappen van de merken Saturn, Pontiac en Hummer en de verkoop van Saab) heeft het bedrijf voldoende financiële marge gegeven om ook z'n Europese tak door de dure reorganisatie te gidsen, klinkt het.