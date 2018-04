300SRT Wildcat doet 160 op elke ondergrond

Door: BV

Je kan geen woestijnrally opnoemen of er rijdt wel een Wildcat in mee. Dat is een los op de Defender gebaseerd off-road-monster dat door en eveneens bij Land Rover geleende 4.0l V8 wordt aangedreven. Het bedrijf Bowler heeft het product op de kaart gezet, maar inmiddels wordt het gebouwd door QT Services. En die brengen nu doodleuk een straatversie van het ding op de markt. Het onderstel en het buizenchassis is nog steeds onverwoestbaar, maar de race-kuipjes en vijfpuntsgordels worden vergezeld van aardigheden als een airco en een geluidsinstallatie die beste maatjes is met je iPod. De Wildcat is een tweezitter, daar valt niets aan te doen. De overgebleven ruimte richt QT Services in zoals je wil.

QT Services stelt de 300SRT voor. Die haalt 100km/u in exact 6 seconden en kan 160km/u halen. Volgens de fabrikant blijven die cijfers hetzelfde, ongeacht de ondergrond en dat kan nu toch echt niet iedereen zeggen. Als het nieuwe model niet extreem genoeg zou zijn, kan je nog steeds uitwijken naar de 400NSR, die is klaar voor het zwaardere (competitie-) terreinwerk of de 500DKR. Daarmee schrijf je je doodleuk in voor de Dakar Rally.