Spirra (de Koreaanse supercar) is er

Door: BV

Korea heeft z'n eigen supersportwagen; de Spirra. De plannen daarvoor bestaan al een tijdje, maar deze zomer gaat de tweezitter met middenmotor echt in productie. Niet met een V8, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar met een compactere V6 met 2,7l slagvolume van Hyundai.

Spirra levert een atmosferische versie van die motor met 175pk. Dankzij de constructie met een buizenframe en carbon koetswerkpanelen blijft het gewicht van de bolide beperkt tot 1,3 ton en is dat voldoende voor een sprinttijd van 6,8 tellen en 210km/u topsnelheid. Het kan echter ook sneller. Door er een turbo op te vijzen stijgt het vermogen naar 330pk, de topsnelheid naar 280km/u en zakt de sprinttijd tot 4,8 tellen. Voeg een intercooler toe en de cijfers zijn 400pk, 305km/u en 3,8 tellen. Nog niet genoeg? Een extra intercooler brengt het vermogen in de buurt van 500pk, de top naar 310km/u en de 100 passeert nog eens 3 tienden van een tel eerder.

De Spirra meet 4,36m in de lengte, is 1,92m breed en 1,22m hoog. Het merk moet een vaste waarde worden in Azië. In Europa hoeven we er onze adem niet voor in te houden.